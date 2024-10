Zapiekanki mają wiele zalet. Przede wszystkim robią się "prawie same". Można do nich dodać to, co tylko nam się zamarzy i co mamy pod ręką. Siostra Anastazja proponuje zapiekankę ze smakowitym sosem jajeczno-śmietanowym.

Takie potrawy z ziemniaków to klasyczny comfort food. W sam raz na październikowe słoty i chłody. Dodatek śmietany i jajek sprawi, że ta zapiekanka będzie pełnowartościowym posiłkiem. Do tego surówka, najlepiej z kiszonek i pyszny obiad gotowy.

Przepis

Reklama

Składniki:

1 kg ziemniaków

6 jajek

20 dag pieczarek

2 średnie cebule

1/2 szklanki kwaśnej śmietany

10 dag twardego żółtego sera

sól

pieprz

masło do smażenia

Przygotowanie

Ziemniaki obieramy, gotujemy i kroimy na plasterki. 3 jajka gotujemy i kroimy. Pieczarki czyścimy, kroimy na plasterki i smażymy na maśle razem z pokrojoną w piórka cebulą. W brytfannie układamy warstwę ziemniaków, na to kładziemy połowę usmażonych pieczarek z cebulą i jajek - potem kolejne warstwy. Na górze powinny być ziemniaki. Roztrzepujemy 3 jajka ze śmietaną, dodajemy soli i pieprzu, mieszamy i zalewamy tym zapiekankę.

Wierzch posypujemy serem startym na tarce o grubych oczkach. Wkładamy do piekarnika i zapiekamy.