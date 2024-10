Ryby są nieocenionym źródłem białka i bardzo zdrowych tłuszczów. Są bogate w witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – witaminę A i D. Ryby chude to zasoby witamin z grupy B.

Jak często warto jeść ryby?

Z zaleceń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) wynika, że powinno się jeść ryby 2 razy w tygodniu, w tym co najmniej 1 raz tłuste ryby morskie. 1 porcja oznacza ok. 150 g.

Babcine sposoby na pozbycie się przykrego zapachu podczas smażenia ryb

Smażona ryba, podana z ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty to ulubiony obiad wielu Polaków. Nie zawsze jednak mamy ochotę przygotować to danie w domu, bo obawiamy się przykrego zapach, który będzie się potem unosił w mieszkaniu. Jest na to kilka sposobów.

Jak sobie radziły nasze babcie i mamy?

Dobrze oczywiście jest włączyć kuchenny pochłaniacz i otworzyć okno. I co dalej? Oto kilka sposobów:

Na patelnię połóż przekrojone na pół jabłko lub ziemniaka. Pochłaniają one część zapachu.

Wlej do oleju ocet: Dodanie octu do oleju podczas smażenia neutralizuje zapachy.

Jak poznać, czy ryba jest świeża?

Najmocniejszy "aromat" mają ryby, które były zbyt długo przechowywane. Świeża ryba powinna mieć błyszczące łuski, przejrzyste oczy i jędrne mięso.