Każdy, kto pamięta czasy PRL-u, ten na pewno jadał zapiekanki, które kupowało się w budkach. To kultowy smak. Chrupiąca bułka, duszone pieczarki, ciągnący się ser i słodko-pikantny keczup. Swoją wersję tego przysmaku przygotował znany kucharz Tomasz Jakubiak. To przepis wyjątkowy i „na bogato". Spróbujcie koniecznie. Tomasz Jakubiak zdradza kilka tricków, dzięki którym zapiekanki będą idealne.

Przepis

Składniki:

gruba bagietka – wybieramy te wyższe, które mają dużo miąższu

kawałek zielonej papryki

kawałek czerwonej papryki

5 pieczarek

4 suszone pomidory

pół cebuli

2 łyżki pokrojonej w kostkę wędliny

kostka startego sera cheddar

dobra oliwa

Przygotowanie:

Bagietkę kroimy na pół. Połówki smarujemy delikatnie lodowatą - dzięki ta wewnętrzna część będzie też chrupiąca. Cebulę i paprykę kroimy w drobną kostkę. Warzywa wrzucamy do miski. Kroimy też pieczarki oraz suszone pomidory. To wszystko też ląduje w misce. Do farszu dodajemy pokrojoną wędlinę, starty ser i doprawiamy oregano. Zostawiamy trochę sera do posypania zapiekanek. Farsz mieszamy, a potem wykładamy na połówki bułki. Zapiekanki pieczmy ok. 15, 20 minut w piekarniku w temperaturze 200 stopni C. Pod koniec czasu pieczenia posypujemy zapiekanki tartym serem. Podajemy zapiekanki z keczupem.