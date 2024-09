Katarzyna Bosacka jest od niedawna w nowym związku. Pierwszy raz o tym, że jest znowu zakochana - po bolesnym rozstaniu z mężem sprzed ponad roku - powiedziała niedawno w programie "Dzień dobry wakacje". Nie zdradziła jeszcze, kim jest jej nowy ukochany. W nowym odcinku swojego kulinarnego programu "EkoBosacka" opowiedziała za to, co dla niego gotuje.

W tym talerzu, a mam takie dwa - dla mnie i dla mojego ukochanego - podaję zawsze, a to pastę, a to właśnie pomidorową. A dzisiejsza pomidorowa to nie będzie taka zwykła pomidorowa - to będzie krem ze świeżych pomidorów, a do tego będą pulpeciki drobiowe - powiedziała dziennikarka.

Przepis

Składniki

mielone mięso drobiowe

suszony czosnek

ziele angielskie i liść laurowy

lubczyk, pieprz, sól

jajko i odrobina mąki razowej albo bułki tartej

1,5 kg pomidorów lub dwie puszki pomidorów

kilka łyżek słodkiej śmietanki

szczypta cynamonu

Przygotowanie

Z mięsnej masy robimy małe kulki i gotujemy w wodzie z zielem angielskim i liściem laurowym. Ugotowane pulpeciki wyławiamy z wody.

Pomidory kroimy na ćwiartki i gotujemy w wodzie, w której gotowały się pulpeciki. Doprawiamy oliwą lub masłem. Gdy będą miękkie, miksujemy całość. Przed zmiksowaniem wyjmujemy liść laurowy i ziele angielskie. Jeśli zupa wydaje nam się mało pomidorowa, dodajemy koncentrat pomidorowy. Zupa powinna mieć kremową konsystencję. Dodajemy do niej więc trochę słodkiej śmietanki. Doprawiamy też cynamonem, który - jak mówi Katarzyna Bosacka - podkręca "pomidorowość pomidorów". Pulpety wkładamy do talerza i zalewamy kremową zupą pomidorową. Posypujemy zieloną pietruszką.