Rollsy z nadzieniem pistacjowym - składniki

Jakie składniki są potrzebne do zrobienia pysznych rollsów z nadzieniem pistacjowym? Przede wszystkim będziesz potrzebować:

ciasto francuskie,

krem pistacjowy (często można go kupić np. w Biedronce, Aldi lub Lidlu), może być też inny krem, np. orzechowy, mascarpone lub masło orzechowe - według uznania,

czekolada mleczna lub/i biała,

pistacje i/lub orzechy.

Co jeszcze będzie ci potrzebne do przygotowania viralowych rollsów z nadzieniem? Metalowe obręcze, najlepiej o średnicy ok. 8 -10 cm, papier do pieczenia, nóż, dwie blachy do pieczenia oraz rękaw cukierniczy.

Rollsy z ciasta francuskiego z nadzieniem pistacjowym - jak zrobić krok po kroku?

Na początku płaty ciasta francuskiego sklejamy ze sobą, nakładając jeden na drugim. Nie jest to jednak krok konieczny. Nadmiar ciasta usuwamy, by uzyskać idealny prostokątny kształt. Połączone ciasto kroimy wzdłuż na wąskie paski i formujemy z nich luźne rulony. Każdy rulon układamy w metalowych obręczach, pozostawiając niewielki margines. Układamy je na blaszce z papierem do pieczenia. Przykrywamy papierem i odstawiamy na dwadzieścia minut.

Następnie rollsy przykrywamy drugą blachą (żeby po upieczeniu miały idealny kształt, jednak nie jest to krok konieczny) i pieczemy przez około 20 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 220 stopni. Po tym czasie odkrywamy je, usuwamy papier do pieczenia i obręcze. Gotowe rollsy studzimy. Później przygotowany krem umieszczamy w rękawie cukierniczym. Każdy rolls nacinamy nożem, tworząc miejsce na nadzienie.

Czekoladę białą i mleczną roztapiamy w osobnych naczyniach, odpowiednio do wielkości rollsów. Pistacje i/lub orzechy siekamy. Rollsy, wypełnione kremem pistacjowym, zanurzamy częściowo w roztopionej czekoladzie/czekoladach, a następnie obtaczamy w siekanych pistacjach i/lub orzechach. I gotowe. Smacznego!