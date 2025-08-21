Kebapczeta to potrawa popularna w kuchni bułgarskiej. Przygotowuje się ją z dobrze przyprawionego mięsa mielonego, któremu nadaje się kształt długiej kiełbaski. Kebapczeta inspirowane są kuchnią turecką, podobne są do tamtejszego kebabu. Wariacje na temat tej potrawy zjemy także m.in. w Macedonii, Serbii czy Grecji.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kebapczeta przyrządza się zazwyczaj z mieszanego mięsa - wołowo-wieprzowego. Masę mięsną dobrze się przyprawia. Potem formuje podłużne kiełbaski i piecze na grillu. Podaje się te bułgarskie mielone często z frytkami i sosem paprykowym, np. z lutenicą. My przygotowaliśmy przepis na bułgarskie mielone dostosowany do naszych warunków.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - bułgarskie mielone - kebapczeta

Składniki

500 g chudego mięsa wieprzowego (np. z łopatki) lub wieprzowo-wołowego

1 łyżeczka kuminu - kmin rzymski (jeśli nie lubimy, można dodać inne przyprawy - np. kminek czy oregano)

1/2 łyżeczki pieprzu czarnego

1 łyżeczka soli

50 ml wody

Przygotowanie

Do zmielonego mięsa dodajemy wszystkie składniki i bardzo dobrze wyrabiamy. Mięso odstawiamy na co najmniej pół godziny. Potem z masy mięsnej formujemy podłużne kiełbaski i smażymy na patelni grillowej. Można je też usmażyć na zwykłej patelni posmarowanej delikatnie tłuszczem. Ogień niech będzie średni. Przekręcamy je na każdą stronę, by się dobrze usmażyły. Nie przyciskamy kotlecików, bo wypłynie z nich sos i będą suche. Mielone po bułgarsku, czyli kebapczeta gotowe. Smacznego!