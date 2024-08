Czarne porzeczki są naprawdę owocami niezwykłymi. Mają intensywny kolor, smak i zapach. Owoce czarnej porzeczki można jeść na surowo, ale można także przygotować z nich dżemy, konfitury, galaretki czy soki.

Czarne porzeczki są przy tym bardzo zdrowe. To niezastąpione wręcz źródło witaminy C, witamin z grupy B, prowitaminy A, biotyny i kwasu foliowego oraz wielu soli mineralnych, w tym potasu, żelaza, wapnia, magnezu oraz rzadkich mikroelementów, takich jak mangan, bor i jod. Żelazo zawarte w owocach czarnej porzeczce poprawia sprawność fizyczną, zwiększa koncentrację oraz świetnie podnosi odporność.

Czarne porzeczki pyszne są na surowo i w postaci dżemu czy galaretek. Oto przepis na dżem z czarnej porzeczki, który opracowała siostra Anastazja. Jeśli poszperacie w zeszytach z przepisami babć, okaże się, że przygotowywały ten specjał bardzo podobnie.

Przepis

Składniki:

1 kg czarnej porzeczki

80 g cukru białego kryształ

Przygotowanie

Owoce myjemy, usuwamy szypułki i osuszamy. Następnie wsypujemy je do miski razem z cukrem i starannie blendujemy. Owocową masę przekładamy do słoików.

Dno dużego garnka wykładamy lnianą ściereczką. Wkładamy do garnka słoiki - ich ścianki nie powinny się ze sobą stykać. Garnek napełniamy wodą do około 3/4 wysokości słoików. Dżemy pasteryzujemy przez około 15-20 minut. Po tym czasie słoiki wyciągamy z wody, stawiany na blacie kuchennym do góry nogami i studzimy.