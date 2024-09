Ten przepis Tomasza Strzelczyka jest prosty i smaczny. Śliwki idealnie nadają się do deserów i ciast. Twórca bloga "Oddaj fartucha" poleca zapiec je pod marcepanową kruszonką. Jak to zrobić?

Oto przepis Tomasza Strzelczyka na śliwki pod marcepanową kruszonką.

Składniki:

1kg śliwek węgierek

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

Składniki na kruszonkę:

150g marcepanu

50g cukru

1 cukier waniliowy

120g masła

200g mąki pszennej

Sposób przygotowania:

Śliwki przepaławiamy ,usuwamy pestkę i kroimy w ósemki. Do śliwek dodajemy mąkę ziemniaczaną,1 łyżkę cukru oraz sok z cytryny. Wszystko mieszamy i przekładamy do naczynia żaroodpornego.

Przygotowujemy kruszonkę. Do miski wsypujemy mąkę ,cukier oraz cukier wanilinowy. Dodajemy masło i marcepan pokrojone w małe kawałki. Wszystko rozgniatamy miedzy palcami na grubą kruszonkę która wykładamy na wierzch śliwek. Deser wkładamy do piekarni8ka rozgrzanego do 180 C na około 35 minut.