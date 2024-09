Na swoim kulinarnym blogu Jakub Kuroń wyznaje, że uwielbia śliwki. To jedne z jego ulubionych jesiennych owoców. Chętnie zajadam je zarówno świeże jak i pieczone, smażone, czy gotowane - pisze.

Tym razem proponuje wersję pieczoną, czyli śliwki ukryte w cieście drożdżowym, a dokładniej drożdżówki ze śliwkami. Niewątpliwie jeden z moich ulubionych śliwkowych wypieków. Dodatek cynamonu czyni je niezwykle aromatycznymi - dodaje.

Oto przepis Jakuba Kuronia na drożdżówki ze śliwkami.

Przepis

Składniki:

Ciasto

10 sztuk – ok 90 g każda

500 g mąki pszennej

40 g drożdży świeżych

120 g masła

3 żółtka jajka rozmiar M + jajko do posmarowania bułek

250 ml ciepłego mleka

60 g cukru np. trzcinowego

Kruszonka:

100 g mąki pszennej

50 g cukru

50 g zimnego masła

Farsz:

600 g śliwek np. węgierek

3 łyżki cukru np. trzcinowego

2 łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:

Po pierwsze pokrój zimne masło, dodaj mąkę i cukier. Wyrabiaj w rękach, aż składniki się połączą. Odstaw kruszonkę do lodówki na czas przygotowania ciasta na drożdżówki. Po drugie przygotuj rozczyn. Pokrusz drożdże, następnie dodaj łyżkę cukru i 2-3 łyżki ciepłego, ale nie gorącego mleka. Wymieszaj dokładnie i odstaw na 10-15 minut w ciepłe miejsce.

Po trzecie wszystkie składniki ciasta drożdżowego plus rozczyn wyrób ze sobą na jednolicie gładką masę, zrób to ręcznie lub użyj miksera. Przykryj ściereczką lub owiń folią spożywczą i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na godzinę. Gotowe ciasto powinno podwoić swoją objętość, być puszyste z mnóstwem małych pęcherzyków i lekko odklejać się od ścianek naczynia.

Następnie pokrój śliwki w księżyce, dodaj cukier i cynamon. Wymieszaj. Wyrośnięte ciasto wyłóż na oprószony mąką blat. Ciasto podziel na np. 10 części, uformuj z nich kule, następnie przy pomocy dna szklanki zrób w nich otwory na farsz.

W przygotowane otwory włóż pokrojone śliwki, następnie posmaruj bułki roztrzepanym jajkiem z dodatkiem odrobiony wody. Na koniec posyp kruszonką. Piecz 25 minut w temperaturze 180 stopni. Grzanie góra dół.