Tak sernik dyniowy przygotowuje Ania Starmach. To ciasto to hit ostatnich lat. Można podać go jako deser po obiedzie albo przekąsić do popołudniowej kawy. Sprawdzi się też na rodzinnych przyjęciach i spotkaniach z przyjaciółmi.

Przepis na sernik

Składniki:

Spód

200 g herbatników

100 g masła

50 g mielonych orzechów (np. pekan albo włoskich)

duża szczypta cynamonu Masa serowa

750 g sera białego półtłustego (dwukrotnie mielonego)

450 g mascarpone

450 g puree z upieczonej dyni

250 g drobnego cukru

7 jajek

5 łyżek mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru waniliowego

0.5 łyżeczki cynamonu Do dekoracji

200 g masy kajmakowej (z puszki)

masy kajmakowej (z puszki) orzechy (np. włoskie albo pekan)

Sposób przygotowania:

Herbatniki zmiel na piasek, połącz z orzechami i masłem, wyłóż spód okrągłej tortownicy (26 cm). Puree z dyni zmiksuj z białym serem i mascarpone. Dodaj jajka, mąkę, cukier, cukier waniliowy, cynamon. Pamiętaj, aby za bardzo nie napowietrzać masy, bo sernik wtedy urośnie podczas pieczenia, ale opadnie po upieczeniu.

Masę wylej na ciasteczkowy spód, piecz około godziny w 180 stopniach. Po upieczeniu ostudź w półotrwartym piekarniku. Najlepiej, aby sernik spędził noc w lodówce. Przed podaniem udekoruj podgrzaną masą kajmakową i orzechami.