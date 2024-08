Śliwki to królowe końca lata i początku jesieni. Można z nich zrobić pyszne ciasta i desery. Jednym z nich jest ciasto z serem i śliwkami siostry Anastazji.

Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

Ciasto:

250 g mąki pszennej50 g cukru pudru100 g margaryny3 żółtka1 łyżeczka proszku do pieczenia

Masa serowa:

600 g sera trzykrotnie zmielonego (mogą być też serki śmietankowe)300 g cukru pudru1 łyżka mąki ziemniaczanej6 jajek1 łyżeczka proszku do pieczenia150 g margarynyodrobina soli250 g śliwek

Sposób przygotowania:

Zrób ciasto kruche. Z podanych składników szybko i energicznie wyrób ciasto. Uformuj kulę, owiń folią spożywczą i wstaw do zamrażalnika.

Po pół godziny wyciągnij ciasto kruche i podziel je na dwie części, ¾ i ¼. Większą przełóż na blachę do pieczenia ok. 24 x 24 cm wyłożoną papierem i wylep cały spód. Wstaw go do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 12 minut aż zrobi się złota.

Przygotuj masę serową. Białka oddziel od żółtek i ubij je z odrobiną soli na sztywną pianę. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia. Margarynę utrzyj z cukrem pudrem. Kiedy masa zrobi się jasna i puszysta, dodawaj po jednym żółtku. Następnie stopniowo dodawaj ser oraz mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Całość krótko wymieszaj. Na koniec delikatnie wmieszaj pianę z białek.

Śliwki umyj, obierz i pozbądź się pestek. Podziel na mniejsze kawałki. Na podpieczony spód wyłóż masę serową i równomiernie rozłóż owoce. Zetrzyj na wierzch pozostałą część kruchego ciasta. Wstaw ponownie do piekarnika na około 35-40 minut.