To maślano-migdałowe ciasto z borówkami sprawdzi się idealnie na rodzinne podwieczorki, jesienne przyjęcia, czy spotkania ze znajomymi. Jak je zrobić? Oto przepis z Kwestii Smaku.

Przepis

Składniki:

3 jajka200 g masła180 g drobnego cukru1 cukier wanilinowy1 łyżeczka aromatu migdałowego200 g mąki pszennej50 g mąki migdałowej (mielonych migdałów)mała szczypta soli2 łyżeczki proszku do pieczenia250 g borówek amerykańskich70 g płatków migdałowych

Sposób przygotowania:

Jajka i masło (pokrojone w kostkę) wyjąć pół godziny wcześniej z lodówki i ocieplić w temperaturze pokojowej. Piekarnik nagrzać do 175 stopni C. Formę o wymiarach 20 x 30 cm posmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.

Ubić jajka z cukrem mikserem na jasną i puszystą masę (ok. 7 minut). Dodać cukier wanilinowy oraz aromat migdałowy i dalej miksując dodawać po kawałku masło. Ubić na puszystą masę.

Wyłączyć miksowanie. Dodać mąkę pszenną, migdałową, sól i proszek do pieczenia. Wymieszać łopatką lub krótko zmiksować na wolnych obrotach, tylko do połączenia się składników w jednolite ciasto. Wymieszać łopatką z połową borówek i wyłożyć ciasto do formy, wyrównać powierzchnię.

Na wierzch wysypać pozostałe borówki i delikatnie wcisnąć je w ciasto. Wierzch posypać płatkami migdałów i wstawić do piekarnika. Piec przez 35 minut, do suchego patyczka.