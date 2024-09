Gruszki to owoce, które doskonale sprawdzają się w formie konfitur, dżemów, jak też w marynacie. To jesienią i zimą świetny dodatek do mięs, wędlin, a nawet sałatek. Jakub Kuroń przygotowuje je w marynacie z dodatkiem imbiru.

Jak je zrobić? Oto przepis Jakuba Kuronia na gruszki z imbirem.

Przepis

Składniki:

1 kg twardych słodkich gruszek, typu klapsy

350 ml octu winnego 6%

350 ml wody

250 g cukru

skórka otarta z połowy cytryny

6 goździków

kawałek korzenia imbiru (2 cm)

kawałek kory cynamonowej (5 cm)

szczypta gałki muszkatołowej

Sposób przygotowania:

Obrany imbir kroimy w cienkie paseczki. Cytrynę po umyciu obieramy cieniutko ze skórki. Przygotowujemy zalewę: wlewamy do rondelka ocet, wodę, dodajemy imbir, skórkę z połowy cytryny, cynamon i szczyptę gałki muszkatołowej. Zagotowujemy i odstawiamy do ostudzenia. Gruszki obieramy, kroimy na pół, usuwamy z nich gniazda nasienne oraz włókna wraz z ogonkiem. W każdą gruszkę wbijamy jednego goździka i wkładamy do marynaty.

Gotujemy gruszki w marynacie na małym ogniu 8-10 minut. Owoce przekładamy do wyparzonych słoików. Zalewę gotujemy jeszcze 20 minut, następnie wlewamy ją do słoików z gruszkami, tak, żeby były całkowicie przykryte. Słoiki zamykamy, odstawiamy do ostudzenia. Przechowujemy w chłodnym i ciemnym miejscu. Gruszki są znakomitym dodatkiem do mięs i jako składnik sałatek.