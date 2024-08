Jajka po wiedeńsku - w Wiedniu raczej tak tych jajek nie nazywają. Istnieje przypuszczenie, że zaczęto używać tej nazwy w restauracjach w dwudziestoleciu międzywojennym, żeby było bardziej elegancko. Jajko po wiedeńsku to po prostu jajko w szklance. Jajka na miękko w wiedeńskich lokalach podawano w długich kieliszkach. U nas przyjęły się szklanki.

Znany dziennikarz i krytyk kulinarny Robert Makłowicz powtarza, że jajka po wiedeńsku to jedno z jego ulubionych śniadań. Warto więc samemu spróbować jajek podanych w ten sposób.

Przepis:

Składniki

dwa jajka

łyżka masła

sól

pieprz

Przygotowanie

Jajka po wiedeńsku możemy przygotować na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest banalnie prosty. Gotujemy dwa tzw. trzyminutowe jajka na miękko, potem je delikatnie obieramy i wkładamy do szklanki lub kieliszka na wysokiej nóżce. Na wierzch kładziemy obowiązkowo łyżkę zimnego, świeżego masła. Oczywiście pieprz i sól do smaku.

Drugi sposób jest bardziej skomplikowany. Jajka trzeba wbić do żaroodpornej szklanki, którą następnie wkładamy do garnka z gotującą się wodą. Uważamy, by woda nie dostała się do szklanki. Po 3-5 minutach białka powinny być ścięte, a żółtko nadal płynne. Po wyjęciu szklanki z garnuszka możemy dodać sól i pieprz, masło. Tak przygotowane jajka podajemy z grzankami lub świeżym pieczywem.