Gruszki są pyszne, nie trzeba o tym nikogo przekonywać. Niewiele osób jednak może pamiętać, że z tych smakowitych, słodkich owoców można robić wytrawne przetwory. Gruszki marynowane to był przebój przyjęć sprzed lat. Każda pani domu miała swój przepis na te przetwory.

Marynowanie to technika sztuki kulinarnej znana od lat. Dzięki jej zastosowaniu można długo i bezpiecznie przechowywać jedzenie. Popularnością cieszą się konserwowane grzybki oraz ogórki. Ale pyszne są także przygotowane w ten sposób owoce.

Które owoce można marynować? Mogą to być np. śliwki, gruszki, wiśnie czy nawet brzoskwinie. Nie wymaga to wiele pracy. Sekret tkwi w przyprawach. Marynowane owoce to doskonały dodatek do obiadu, np. pieczonego mięsa. Świetnie sprawdzą się podczas każdego przyjęcia jako przekąska, podawana w towarzystwie tzw. zimnej płyty. Jak zrobić pikle z gruszek? Mamy przepis.

Przepis

Składniki

3 kg twardych gruszek

ok. 3/4 szklanki octu spirytusowego 10 %

5 szklanek wody - 1250 ml

ok. 240 g cukru (można dać mniej, jeśli chcemy mieć mniej słodkie pikle)

łyżeczka całych goździków

kawałek kory cynamonu - około 10 cm

dla podkręcenia smaku możemy dodać też np. kardamon lub gwiazdkę anyżu

Przygotowanie

Gruszki myjemy, dzielimy na ćwiartki. Usuwamy gniazda nasienne. Pokrojone owoce wkładamy do wody zakwaszone octem, żeby nie ściemniały.

Robimy zalewę z wody, octu i cukru. Dodajemy przyprawy. Zalewę gotujemy przez 10-15 min. Potem wkładamy do niej gruszki i gotujemy 5-10 minut. Trzeba być czujnym, bo gruszki nie powinny wyjść zbyt miękkie.

Wyjmujemy gruszki i układamy w słoikach. Zalewę cedzimy i znowu zagotowujemy. rzyprawy z zalewy rozkładamy po równo do słoików. Gruszki zalewamy gotującą się zalewą, następnie zakręcamy wyparzonymi zakrętkami i odstawiamy do góry dnem do ostygnięcia. Gruszki będą dobre, gdy minie co najmniej miesiąc od chwili przygotowanie.