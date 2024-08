Helena Rubinstein stworzyła kosmetyczne imperium. Nazywana jest cesarzową piękna. Wypowiedziała wojnę zszarzałej cerze i zajęła się produkcją kosmetyków, dzięki którym kobiety poczuły się jak boginie. Helena Rubinstein twierdziła, że nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety zaniedbane. Ceniła nie tylko pielęgnację z zewnątrz. Była też orędowniczką zdrowego trybu życia i zachwala jedzenie surówek. Jej książka "Dieta dla urody" jest bestsellerem.

Świetna forma przez długie lata

Helena Rubinstein, zanim stała się szefową wielkiej firmy, prowadziła salon kosmetyczny. Każdej swojej klientce radziła, by nie tyko dbała o cerę, stosując odpowiednie kosmetyki i poddając się zabiegom. Przekonywała, że każda kobieta powinna dbać o siebie również od wewnątrz, pamiętając o tym, co i kiedy je. Warto tu zaznaczyć, że Helena Rubinstein była w świetnej formie przez długie lata. Zmarła, gdy miała 95 lat.

Zastosujmy się więc do wskazówek cesarzowej piękna i przygotujmy jej surówkę. Zaczynamy ją szykować wieczorem i doprawiamy rano. Możemy surówkę Heleny Rubinstein zabrać również do pracy lub do szkoły jako drugie śniadanie. Jest bardzo zdrowa, zawiera mnóstwo składników odżywczych oraz cennych witamin i minerałów. Jest bogata w błonnik, dzięki czemu reguluje pracę jelit, co sprzyja odchudzaniu. Jej regularne jedzenie sprawi, że będziemy mieć zdrowe paznokcie, lśniące włosy i promienną cerę.

Przepis

Składniki:

Tyle wody ile płatków owsianych - np. pół szklanki przegotowanej wody na pół szklanki płatków

miód

starte jabłko lub inne dowolne owoce

sok z cytryny

jogurt naturalny, kefir lub mleko, może być napój roślinny

pestki słonecznika lub dyni, orzechy

Przygotowanie

Wieczorem zalewamy płatki owsiane wodą i wstawiamy do lodówki. Rano do napęczniałych płatków dodajemy trochę miodu i soku z cytryny - proporcje zależą od naszego smaku. Potem dokładamy do surówki mleko lub jogurt, dowolne owoce, orzechy lub nasiona. Gotowe.