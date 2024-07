Eva Longoria, znana z roli Gabrielle w serialu "Gotowe na wszystko", lubi gotować. Czasem zamieszcza przepisy w swoich mediach społecznościowych. Gwiazda niedawno dołączyły do obsady czwartego sezonu "Zbrodni po sąsiedzku". Co przygotowuje do jedzenia Eva Longoria? Okazuje się, że lubi proste potrawy. Lubi np. huevos rotos. Mamy przepis prosto od aktorki.