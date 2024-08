To ciasto zachwyci nie tylko smakiem, ale też swoim zapachem i konsystencją. Domownicy, czy goście zjedzą je do ostatniego okruszka.

Wszystko dzięki dosyć oryginalnemu połączeniu sera i śliwek. Sezon na te owoce właśnie się rozpoczyna, więc warto wykorzystać je właśnie do przygotowania słodkich i smacznych wypieków.

Jak zrobić placek z serem i śliwkami siostry Anastazji? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

Ciasto kruche

30 dag mąki15-20 dag cukru kryształu20 dag masła3-4 żółtka3 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

Masa serowa:

50 dag sera twarogowego zmielonego100 ml mleka6 jaj10 dag mąki1 cukier waniliowy25-30 dag cukru kryształu

Kruszonka:

20 dag mąki1 cukier waniliowy12 dag cukru pudru2 żółtka7 dag zmielonych orzechów lub migdałów13 dag masła

Dodatki: 1,5 kg śliwek bez pestek, 3-4 łyżki bułki tartej

Sposób przygotowania:

Ciasto kruche: Z podanych składników zagnieść ciasto kruche.

Masa serowa: Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać ser, mąkę oraz mleko. Na końcu delikatnie wmieszać pianę z białek ubitych na sztywno.

Kruszonka: Wszystkie składniki zagnieść.

Przygotowanie do pieczenia: Ciasto kruche ułożyć na spodzie blaszki i posypać bułką tartą, następnie równomiernie poukładać połówki śliwek i przykryć masą serową. Wierzch posypać kruszonką. Piec przez ok. 1 godz. w temp. ok. 180 st. C. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.