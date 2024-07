Jajka po turecku, czyli Çilbir to od kilku sezonów śniadaniowy hit. Czym są dokładnie? To nic innego, jak jajka w koszulkach podawane na jogurcie z czosnkiem, polane aromatycznym masłem z papryką i kuminem.

Oto jak zrobić jajka po turecku z przepisu od Kwestii Smaku.

Przepis

Składniki:

Jogurt

250 ml jogurtu greckiego

1 ząbek czosnku

0,5 łyżeczki soku z cytryny

0,5 łyżki posiekanego koperku + do dekoracji

sól i pieprz

Masło

60 g masła

1 łyżeczka papryki w proszku

0,5 łyżeczki mielonego kuminu

Jajka w koszulce

4 jajka

świeża mięta

pieczywo

Przygotowanie:

Wymieszać jogurt grecki z przeciśniętym przez praskę czosnkiem, sokiem z cytryny, posiekanym koperkiem, solą i pieprzem. Wyłożyć na dno talerzy.

Przygotować aromatyczne masło: roztopić je na patelni, zagotować, usunąć pianę i dalej podgrzewać na niedużym ogniu przez około 2 minuty aż uwolni swój aromat. Odstawić z ognia, dodać paprykę oraz kumin i wymieszać.

Przygotować jajka w koszulce: zagotować wodę w garnku, zamieszać łyżką robiąc wir. Jajko wbić do małej miseczki a następnie dotykając brzegiem miseczki do wody delikatnie przelać jajko do wirującej wody. Gotować na średnim ogniu przez około 3 minuty, aż biało będzie ścięte, ale żółtko pozostanie miękkie. Wyłowić łyżką cedzakową i położyć na jogurcie. Na 1 porcję podać 2 jajka w koszulce.

Polać aromatycznym masłem, posypać koperkiem i listkami świeżej mięty. Podawać z pieczywem.