Borówki to jeden z najczęściej wykorzystywanych do pieczenia ciast sezonowych owoców. Zazwyczaj łączy się je z biszkoptem, ciastem kruchym, czy drożdżowym. A gdyby tak zrobić brownie z borówkami?

Okazuje się, że to owoce pasują do ciemnego ciasta idealnie. Oto przepis Kwestii Smaku. Tak zrobicie brownie z borówkami.

Przepis

Składniki:

1 szklanka borówek amerykańskich

200 g masła

200 g deserowej czekolady 50% kakao + 50 g na wierzch

3 jajka

1 szklanka cukru (200 g)

135 g mąki

Sposób przygotowania:

Borówki opłukać i osuszyć. Piekarnik nagrzać do 160 stopni C.

Przygotować małą prostokątną foremkę o wymiarach 21 cm x 28 cm (lub innej o takiej samej powierzchni np. 24 x 24 cm), wyłożyć papierem do pieczenia. Masło włożyć do rondelka i na minimalnym ogniu roztopić z dodatkiem 200 g czekolady połamanej na kosteczki, co chwilę zamieszać i za mocno nie podgrzewać, odstawić z ognia. Resztę czekolady (50 g) zachować do posypania na wierzch.

W oddzielnej misce wymieszać rózgą jajka z cukrem. Dodać do nich roztopioną czekoladę z masłem i wymieszać na gładką masę. Dodać mąkę i znów wymieszać na jednolite ciasto. Wyłożyć do przygotowanej blaszki, wyrównać powierzchnię. Na wierzchu rozsypać borówki oraz posiekaną resztę czekolady (50 g).

Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 35 minut, aż ciasto lekko urośnie (jeśli używamy większej blaszki, ciasto będzie gotowe szybciej, jeśli mniejszej - czas pieczenia być może trzeba wydłużyć).

