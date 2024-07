Cytrynowiec siostry Anastazji to ciasto kultowe. Poza tym, że jest proste w wykonaniu, do zrobienia go z powodzeniem można wykorzystać borówki. Sezon na te zdrowe i smaczne owoce trwa w najlepsze.

Oto przepis na cytrynowiec z borówkami siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

6 jaj

szklanka mąki

szklanka cukru/erytrolu/ksylitolu

2 budynie śmietankowe

1,5 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

3 cytryny

szklanka cukru/erytrolu/ksylitolu

woda 2,5 szklanki

kostka masła

500 ml śmietanki kremówki

cukier do smaku

borówki 250 gram

1/4 tabliczki tartej czekolady

Sposób przygotowania:

Białka oddzielamy od żółtek i miksujemy na sztywno. Pod koniec dodajemy stopniowo cukier i miksujemy na sztywną bezę. Dodajemy żółtka i mieszamy mikserem na najniższych obrotach. Następnie dodajemy wcześniej przesianą mąkę i delikatnie, ale dokładnie mieszamy. Pieczemy 35-40 minut w temp. 175 stopni. Studzimy.

Z cytryn wyciskamy sok. Uzupełniamy wodą do 2 1/2 szklanki .Dodajemy cukier/ksylitol/erytrol i zagotowujemy. W ½ szklanki wody dokładnie roztrzepujemy mąkę pszenną, ziemniaczaną, proszek budyniowy i żółtka. Wlewamy na gotującą się wodę cytrynową z cukrem i gotujemy budyń. Studzimy. Miksujemy z masłem na gładką masę. Wykładamy na biszkopt.

Kremówkę ubijamy na sztywno z dodatkiem cukru do smaku. Wykładamy na cytrynowy krem i ozdabiany sezonową borówką, która świetnie łączy się ze śmietanką. Ozdabiamy startą czekoladą.