Placki to nasz ulubiony pomysł na weekendowe śniadanie, ale możesz je przygotować w każdy dzień tygodnia. Uwielbiamy te z jabłkami, bananowe, czy owsiane jednak najczęściej robimy na bazie kefiru z borówkami amerykańskimi- pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Jak pisze przygotowuje je w bardzo prosty sposób, który nie wymaga nawet miksera. Wystarczy rózga lub zwykła łyżka. Jak je zrobić? Oto przepis na placki z kefirem i borówkami Jakuba Kuronia.

Przepis

Składniki:

170 g mąki pszennej (1 szklanka)

300 ml kefiru (1,5 szklanki)

125 g borówek amerykańskich lub np. jagód + trochę do dekoracji

truskawki do dekoracji

2 jajka

40 ml oleju roślinnego

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

ew. 2 łyżki miodu lub np. cukru trzcinowego

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

W misce do całkowitego połączenia wymieszaj: mąkę pszenną, jajka, proszek do pieczenia, kefir, olej oraz ewentualnie coś słodkiego do smaku (może być np. miód, syrop z agawy, syrop klonowy lub cukier).

Kiedy wszystkie składniki się połączą wsyp borówki amerykańskie, najlepiej prezentują się drobne. Następnie wymieszaj delikatnie łyżką aby nie rozgnieść owoców.

Placki smaż na małym ogniu, na niewielkiej ilości tłuszczu, może być to np. olej roślinny lub masło klarowane. Usmażone na złoto zdejmij z patelni, następnie połóż na ręcznik papierowy, aby osączyć je z nadmiaru tłuszczu.

Placki z kefirem i borówkami podawaj z ulubionymi owocami, cukrem pudrem lub np. płynnym miodem i śmietaną.