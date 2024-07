Jagodzianki robią furorę każdego lata. Nie ma chyba osoby, która nie lubi smaku tych słodkich drożdżowych bułek wypełnionych owocami i posypanych kruszonką. Zazwyczaj kupujemy je w sklepie, bo wydaje nam się, że to słodkości trudne do zrobienia.

Reklama

Nic bardziej mylnego. Przekonuje o tym Tomasz Strzelczyk. Autor kanału "Oddasz fartucha" proponuje przepis na otwarte jagodzianki, czyli takie, w których owocowy farsz jest na zewnątrz a nie wewnątrz bułki. Zamiast jagód można do przygotowania ich wykorzystać inne owoce np. borówki lub maliny.

Jak je zrobić? Oto przepis.

Składniki:

Ciasto:

600 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

100 g roztopionego masła

70 g cukru

40 g świeżych drożdży

4 żółtka

10 g cukru waniliowego

Nadzienie:

500 g jagód

300 g twarogu

60 g masła

40 g cukru pudru

2 żółtka

1 i ½ łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru

Kruszonka:

150 g mąki pszennej

70 g cukru trzcinowego

70 g masła

Dodatkowo:

1 jajko

Przygotowanie:

Pokruszone drożdże przełożyć do miski. Wsypać 1 łyżkę cukru i wlać ciepłe mleko. Wymieszać, rozcierając składniki łyżką. Wsypać 6 łyżek mąki i wymieszać. Odstawić na 15 minut.

Do zaczynu wsypać pozostałą mąkę i cukier wanilinowy. Wymieszać, a następnie wyrobić ciasto.

Dodać roztopione masło i żółtka. Wyrabiać, aż składniki się połączą i powstanie gładkie i elastyczne ciasto. Ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce bez przeciągów na 1 godzinę.

Twaróg zmiksować z żółtkami, masłem i cukrem pudrem. Przygotować kruszonkę. Mąkę wymieszać z posiekanym masłem i cukrem. Z wyrośniętego ciasta formować kulki wielkości małej pomarańczy i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć ściereczką i odstawić do drugiego wyrośnięcia na 30 minut.

Jagody wymieszać z mąką ziemniaczaną i cukrem. W wyrośniętych bułeczkach zrobić wgłębienia za pomocą szklanki lub małej miseczki wysmarowanej od zewnątrz olejem. Wkładać do nich porcje twarogu i jagód. Bułeczki posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kruszonką. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 30 minut.

Wyjąć i odstawić do ostygnięcia. Podawać na deser lub jako słodką przekąskę.