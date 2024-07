Łukasz Konik to znany szef kuchni. Gościł w "Pytaniu na śniadanie". Pokazał m.in., jak przygotować faszerowane pomidory. To pyszna, prosta i nieskomplikowana przekąska. Trzeba jednak z uwagą wydrążyć pomidory i usunąć z nich nasiona. Robimy to za pomocą łyżeczki. Do tego dania wybierajmy mięsiste pomidory, wtedy danie będzie bardziej aromatyczne.

Przepis:

Składniki:

6 dużych pomidorów

100 g ryżu

300 g krewetek

2 ząbki czosnku

1 szalotka

1 pęczek szczypiorku

2 łyżki posiekanej kolendry

1 mała limonka

2 łyżki oleju

sól i pieprz

Przygotowanie:

Pomidory przekrajamy na pół, usuwamy ostrożnie gniazda nasienne. Pomidorowe środki zostawiamy, przydadzą się. Na patelni rozgrzewamy olej. Podsmażamy na nim drobno pokrojoną cebulę i posiekany czosnek. Nie rumienimy, zależy nam na tym, by cebula się zeszkliła. Wrzucamy na patelnię krewetki i podsmażamy.

Miąższ z wydrążonych pomidorów siekamy i wrzucamy na patelnię. Wlewamy też sok z pomidorów, który nam został. Ugotowany wcześniej ryż też wrzucamy na patelnię - wyłączamy wtedy ogień pod patelnią. Dokładnie mieszamy. Dodajemy też posiekaną zieleninę. Przyprawiamy i znowu mieszamy. Tak przygotowanym farszem nadziewamy pomidory. Smacznego.