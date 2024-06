Kurki to bardzo smaczne i zdrowe grzyby. Świetnie komponują się z mięsem, jajkami, są doskonałym dodatkiem do sałat i sałatek. Mają charakterystyczny, ziemisty i delikatnie pieprzny smak - ich inna nazwa to pieprznik jadalny.

Kurki, tak jak wszystkie grzyby, są cennym źródłem błonnika, który odgrywa ważną rolę w procesie trawienia. Mają też witaminy i sole mineralne.

Jakub Kuroń ma pyszny przepis na danie z kurkami z dużą zawartością wysokogatunkowego białka - chodzi o kurczaka w sosie kurkowym. To bardzo prosta, ale smakowita potrawa. Wystarczy usmażyć kurki na maśle z dodatkiem cebuli i czosnku, a następnie dodać słodką śmietanę.

Przepis:

Składniki:

piersi kurczaka

kurki

śmietanka 30%

cebula

czosnek

oregano

słodka papryka

sól i pieprz

olej i masło

Przygotowanie:

Pokrój cebulę i czosnek. Przypraw piersi z kurczaka solą, pieprzem, oregano i papryką. Polej olejem i rękoma wetrzyj przyprawy. Smaż mięso na suchej patelni, aż piersi się zrumienią. Na maśle usmaż cebulę, czosnek i kurki. Następnie dodaj śmietankę. Duś kurczaka w sosie, aż będzie miękki. Podawaj z ziemniakami, surówką i dużą ilością sosu kurkowego.