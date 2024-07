Fasolka szparagowa w nowej odsłonie: idealna na lato

Latem dużo chętniej sięgamy po proste dania nie wymagające długiego przygotowania. Warzywa takie jak fasola szparagowa, bób czy cukinia to nieodzowny element letniej polskiej kuchni. Sezon na fasolkęszparagową jest dość krótki, dlatego warto ten czas wykorzystać.

Dlaczego warto jest fasolkę szparagową?Fasolaszparagowa jest bardzo lubiana i niezwykle popularna. To zdrowy produkt, który zawiera dużą ilość błonnika i węglowodanów. To właśnie błonnik przyczynia się do uczucia sytości oraz poprawia pracę układu pokarmowego i wspomaga proces trawienia.

Reklama

Sama fasolka bez dodatków jest niskokaloryczna. Bowiem w 100 gramach tego warzywa mamy zaledwie około 31 kcal. Fasola szparagowa jest warzywem bogatym w witaminy i składniki mineralne. Dostarcza ona dawkę witamin: A, C oraz K. Jest również źródłem wapnia i żelaza. Regularne spożywaniefasolki może przyczynić się do poprawystanunaszejskóry, wzmocnićkości oraz wesprzećukładodpornościowy. Fasolka zawiera również antyoksydanty. Wspomaga detoksykacjęorganizmu. Może przyspieszać także spalanietłuszczu.

Tradycyjne przygotowanie fasolki szparagowej. Ponieważ fasolkaszparagowa ma bardzo mało kilokalorii, jest ona świetnym składnikiem niskokalorycznych posiłków. Tradycyjnie fasolkę szparagową serwuje się z bułką tartą i masłem. Tak przygotowana potrawa jest znana chyba każdemu. Jest ona smaczna i kojarzy się z kuchnią naszych babć. Niemniej jednak to istna bomba kaloryczna. I choć od czasu do czasu można sobie pozwolić na taką ilość kalorii, jeśli bardzo lubisz fasolkę, warto skorzystać z innego, lżejszego i równie smacznego sposobu jej przyrządzania.

Reklama

Fasolka szparagowa w nowym wydaniu: spróbuj a nie pożałujesz

Jeśli szukasz pomysłu na przyrządzenie fasolki szparagowej, chcesz wybrać lżejszą i mniej kaloryczną alternatywę to koniecznie wypróbuj poniższy przepis. Jak podaje serwis Kobieta.WP.pl, bułkę tartą możemy zastąpić prażonymiorzechami lub też ziarnamisezamu czy słonecznika. Możemy zrezygnować również z masła, a zamiast niego wykorzystać oliwę. Ugotowaną fasolkęszparagową można podać również z dodatkiem jogurtu naturalnego.

Ciekawa alternatywa dla fasolki z zasmażką - przygotowanie:

Dokładnie myjemy fasolkę i odcinamy jej końcówki.

i odcinamy jej końcówki. Fasolkę wrzucamy do garnka z wrzątkiem oraz dodatkiem soli.

wrzucamy do garnka z wrzątkiem oraz dodatkiem soli. Następnie gotujemy ją przez kilka-kilkanaście minut. Przy czym warto po około 8 minutach spróbować, czy jest już dobra. Żółtafasolka szparagowa gotuje się trochę szybciej niż fasolka zielona .

gotuje się trochę szybciej niż . Ugotowaną fasolkę odcedzamy i pozostawiamy na chwilę w garnku

odcedzamy i pozostawiamy na chwilę w garnku Rozgrzewamy patelnię polewając ją dobrej jakości oliwą.

Na patelni podsmażamy czosnek i starty imbir. Możemy także dodać naszą ulubioną mieszankę przypraw.

Dodajemy ugotowaną fasolkę szparagową a następnie do niej dolewamy kilka łyżek wody i sos sojowy.

a następnie do niej dolewamy kilka łyżek wody i sos sojowy. Całość pozostawiamy na ogniu przez kilka minut. Możemy w tym czasie dodać prażone ziarna sezamu.

Tak przygotowana fasolka to smaczne, zdrowsze danie główne. Sprawdzi się także świetne dodatek do ryb czy mięsa.