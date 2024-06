Wydawać, by się mogło, że skład mizerii nikogo nie jest w stanie zaskoczyć. Zazwyczaj dodajemy do niej śmietanę lub jogurt oraz podstawowe przyprawy takie jak sól i pieprz.

Niektórzy do tej klasycznej sałatki, która tryumfy święci zwłaszcza latem, dodają również odrobinę cukru. Zupełnie inaczej mizerię robią nasi sąsiedzi, czyli Czesi. Nie dodają ani śmietany, ani jogurtu. Zamiast niej używają odrobiny składnika, który znajduje się w każdej kuchni. Chodzi o ocet. To właśnie on nadaje tej sałatce ciekawy smak.

Reklama

Ten dodatek znajduje się także w mizerii po szwedzku. Czy ta sałatka w tym wydaniu bardzo różni się od polskiej wersji? Nie. Poza ogórkami dodawana jest do niej śmietana lub jogurt, a także przyprawy i właśnie odrobina octu a konkretnie octu jabłkowego. Ten drobny dodatek sprawia, że mizeria jest bardziej wyrazista w smaku. Poniżej podajemy przepis na mizerię po szwedzku.

Przepis

Składniki:

3 ogórki

1 cebula dymka

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

2-3 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżka octu jabłkowego

Sposób przygotowania:

Ogórki umyć, nie obierać ze skórki. Pokroić na plastry, przełożyć do miski. Drobno posiekać cebulę razem ze szczypiorem. Dodać razem ze śmietaną, cukrem i octem jabłkowym. Doprawić sałatkę solą i pieprzem. Wstawić do lodówki, by nieco się schłodziła. Wyjąć tuż przed podaniem.