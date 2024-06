Jeżeli szukasz ciekawego pomysłu na pyszny i aromatyczny obiad z piersi kurczaka, ten przepis jest dla ciebie, a kurczak marynowany w jogurcie to idealny wybór. Kawałki kurczaka, zanurzone w jogurcie z przyprawami i ziołami, stają się pyszne, soczyste i miękkie. To danie zachwyci smakiem każdego, kto go spróbuje. Przygotowanie jest proste i szybkie. Sprawdź, jak zrobić kurczaka smażonego w ziołach i jogurcie. Wypróbuj ten przepis i ciesz się pysznym, domowym obiadem.