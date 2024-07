Jeśli szukasz pomysłu na wyjątkowy i sycący obiad, łódeczki ziemniaczane z boczkiem, cebulą, frankfurterkami i serem cheddar to doskonałe rozwiązanie. To proste w przygotowaniu danie łączy w sobie bogaty smak ziemniaków i aromatyczne dodatki. Ziemniaki pieczone na złocisty kolor, wypełnione pysznym farszem, to klasyczny przysmak w nowej odsłonie. Sprawdź nasz przepis i przekonaj się, jak łatwo można przygotować ten swojski posiłek.