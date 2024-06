Truskawki to owoce, które świetnie nadają się i do przygotowania dań na słodko, i na wytrawnie. Trwa sezon, gdy to właśnie z truskawkami przygotowujemy najwięcej ciast, tart i deserów. Owoce te idealnie sprawdzają się jako dodatek do potraw, które można zjeść na śniadanie, ale też wykorzystać jako element słodkiego obiadu.

Takim daniem dobrym nie tylko o poranku są placki serowe z truskawkami. Przepis na nie podaje portal Kwestia Smaku. Oto przepis.

Składniki:

250 g twarogu

3 jajka

1 łyżka cukru wanilinowego

1 łyżka cukru pudru

1/2 szklanki (80 g) mąki pszennej

kilka truskawek

Przygotowanie:

Do miski włożyć twaróg, dodać żółtka (białka zachować) i rozgnieść praską lub widelcem z dodatkiem cukru wanilinowego i cukru pudru. Dodać mąkę i dokładnie wymieszać. Białka ubić na sztywną pianę i dodać do masy twarogowej, połączyć składniki delikatnie mieszając łyżką.

Nakładać porcje ciasta (po ok. 2 łyżki) na rozgrzaną, suchą patelnię (np. teflonową, naleśnikową) i rozprowadzić je po powierzchni formując kształtnego placka. Smażyć partiami. Zmniejszyć ogień do minimum i smażyć przez ok. 2,5 minuty lub aż od spodu będą delikatnie zrumienione na złoto. Wówczas wcisnąć w ciasto po ok. 3 plasterki truskawek, przewrócić na drugą stronę i smażyć do zrumienienia w podobnym czasie jak poprzednio.

Odkładać na talerz i posypać cukrem pudrem. Patelnię przetrzeć wilgotną ściereczką i powtórzyć smażenie placków z reszty ciasta.