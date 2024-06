Pierogi z truskawkami to tak naprawdę klasyka w polskiej kuchni. A co, gdyby zamiast tych sezonowych owoców dodać do nich czereśnie, które już pojawiły się na bazarach i straganach? Będą równie dobre a ich smak może zaskoczyć.

Oto przepis na pierogi z owocami z przepisu Ewy Wachowicz.

Przepis na pierogi

Składniki:

½ kg - mąki

1 - jajko

1 szklanka - gorącej wody

Nadzienie truskawkowe lub czereśniowe

truskawki lub czereśnie

cukier do smaku

Przygotowanie:

Na stolnicy usypać kopczyk z mąki, odrobinę zostawić na boku (przyda się podczas wałkowania). Zrobić dołek, do dołka wlać gorącą wodę i delikatnie wymieszać nożem - zagarniając mąkę do środka (ta czynność fachowo nazywa się zaparzaniem ciasta i właśnie takie ciasto jest najlepsze na pierogi). Gdy woda z mąką zamieni się na stolnicy w „klajster”, zrobić w nim dołek, do dołka wsypać odrobinę mąki i wybić jajko. Wszystko wymieszać nożem i wyrobić dłońmi - ciasto powinno być "wolne", bo wtedy dobrze się klei, a po ugotowaniu będzie miękkie.

Wyrobione ciasto rozwałkować na grubość ok. 3-4 milimetrów. Szklanką lub specjalnym pierścieniem wykroić krążki (można też wyciąć nożem paski o szerokości 7-8 cm i zrobić z nich zgrabne kwadraty). Wsypać odrobinę cukru i wsadzić mrożone lub świeże owoce. Porządnie sklejone ugotować w osolonym wrzątku, a gdy wypłyną, odczekać jeszcze 2-3 minuty i przełożyć na chwilkę do zimnej wody, następnie odcedzić na sicie.

Po odcedzeniu polać obficie odparowaną śmietaną 36%.