Eton Mess to jeden z tych deserów, w których prostota idzie w parze z elegancją. To tradycyjny angielski deser. Znany jest od XIX wieku. Pierwsza wzmianka o eton mess pochodzi z 1893 roku i została odnotowana przez historyka Arthura Beavana, który twierdził, że ten deser zaserwowano królowej Wiktorii.

Przepis:

Składniki:

500 g świeżych truskawek i borówek,

500 ml słodkiej śmietanki 36%, schłodzonej,

po 100 g bezy, krakersów, biszkoptów,

1/2 łyżki cukru pudru,

Do dekoracji: kilka truskawek i listki mięty

Przygotowanie:

Truskawki umyj, osusz i usuń z nich szypułki. Trochę mniej niż połowę zmiksuj blenderem na mus, a resztę pokrój na kawałki. Wymieszaj razem i dodaj cukier puder. Jeśli są słodkie, cukier można pominąć.

Bezy pokrusz na grube kawałki. Śmietankę ubij, aż zgęstnieje, ale nie będzie całkiem sztywna. Dodaj do niej pokruszone bezy i wymieszaj delikatnie łyżką lub szpatułką. Połowę truskawek z musem rozłóż do czterech ozdobnych słoiczków. Wyłóż na nie połowę bitej śmietany z bezami. Na wierzch wyłóż resztę truskawek i przykryj resztą śmietany z bezami. Można udekorować kawałkami truskawek i listkami mięty. Deser podaj od razu lub przez chwilę schładzaj go w lodówce.