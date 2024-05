Eton mess to tradycyjny deser z truskawek, śmietany i bezy znany już od XIX wieku. Pierwszy raz wspomniano o nim w 1893 roku. Historyk Arthura Beavana uważał, że zaserwowano go królowej Wiktorii.

Eton mess miał zostać wymyślony podczas meczu krykieta rozgrywanego między szkołami Harrow i Eton College. Inna legenda głosi, że powstał przypadkowo. Również podczas meczu krykieta, gdy pies rasy labrador przewrócił kosz z deserem Pavlova. Uczniowie nie zwrócili uwagi na to, co się stało i zjedli go ze smakiem.

Do przygotowania tego deseru nie potrzeba zbyt wielu składników. Wystarczą truskawki, beza, śmietana i dżem truskawkowy. Można go przygotować także z malinami lub borówkami. Zwykle serwuje się go w pucharkach do lodów. Poniżej prezentujemy przepis na eton mess z truskawkami.

Przepis

Składniki:

500 g truskawek

2 łyżki cukru pudru

300 g śmietanki 30 proc. lub 36 proc., do ubijania (schłodzonej)

300 g gotowej bezy lub bezików

Sposób przygotowania:

Truskawki umyć, osuszyć, oderwać szypułki. 100 g truskawek zmiksować blenderem na mus, z dodatkiem 1 łyżki cukru pudru. Resztę truskawek pokroić na mniejsze kawałki i wymieszać z musem.

Mocno schłodzoną śmietankę ubić na sztywno z 1 łyżką cukru pudru. Bezy połamać i krótko wymieszać z bitą śmietaną. Wykładać do pucharków naprzemian bezę ze śmietanką i truskawki z musem. Na koniec udekorować bezą. Podawać od razu.