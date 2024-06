Fasolka szparagowa w słoikach to dodatek idealny do wykorzystania jesienią i zimą. Robi się ją bardzo prosto a smakuje wybornie i przywodzi na myśl to, na co czeka się cały rok, czyli smaki wiosny i lata.

Przygotowana wedle tego przepisu siostry Anastazji zachowuje swoją chrupkość i elastyczność. Sama metoda konserwacji jest jedną z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych. Zapewnia długi czas przydatności do spożycia. Przede wszystkim ta fasolka szparagowa jest jedną z najpyszniejszych, jakie można zjeść. Nie równa się jej żadna sklepowa konserwa. Jak ją przyrządzić? Poniżej podajemy przepis.

Reklama

Przepis siostry Anastazji

Składniki:

fasolka szparagowa

oliwa

Zalewa:

1 litr wody

1 łyżka soli

1 płaska łyżeczka cukru

Przygotowanie:

Fasolkę dokładnie umyć, sparzyć gorącą wodą, następnie przelać zimną wodą. Fasolkę ułożyć w słoikach. Z podanych składników ugotować zalewę i ciepłą zalać fasolkę. Do każdego słoika wlać łyżkę oliwy. Zakręcić, pasteryzować 1 godzinę, następnego dnia pasteryzować przez 30 minut a w trzecim dniu pasteryzować 15 minut.