Trwa sezon na truskawki. Ten owoc świetnie sprawdza się jako składnik słodkich deserów i wypieków. Poniżej prezentujemy przepis na truskawki zapiekane w koglu moglu. Spróbujcie tego deseru z czasów PRL w połączeniu z sezonowymi owocami.

Reklama

Przepis (4 porcje)

Składniki:

200 g truskawek

4 żółtka

0,5 szklanki cukru pudru

aromat: 1 łyżka likieru amaretto lub 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub 1 łyżka cukru wanilinowego

Przygotowanie:

Reklama

Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Przygotować 4 kokilki do zapiekania lub inne foremki o średnicy ok. 7 cm. Truskawki opłukać, osuszyć, oderwać szypułki, przekroić na połówki. Włożyć do foremek (po około 50 g truskawek do każdej). Jajka sparzyć gorącą wodą, następnie oddzielić białka od żółtek. Do deseru wykorzystamy same żółtka, natomiast z białek można upiec bezy przy innej okazji (białka można mrozić).

Żółtka ubić z cukrem pudrem na puszysty i jasny krem (w sumie przez ok. 7 minut) - najlepiej początkowo ubijać na parze (w metalowej misce zawieszonej na garnku z parującą wodą), a gdy żółtka będą już ciepłe, odstawić z pary i dalej ubijać, w międzyczasie dodając likier lub ekstrakt. Otrzymany kogel-mogel wyłożyć na truskawki (po około 2 łyżki na porcję). Wstawić do piekarnika i piec przez 10 minut lub do lekkiego zrumienienia się i wyrośnięcia. Środek deseru ma pozostać płynny, nie może całkowicie się ściąć, tylko z zewnątrz ma utworzyć "skorupkę".