Ziemniaki po francusku to danie proste do przygotowania i niesamowicie smaczne. Nie ma chyba fana kartofli, który nie rozsmakuje się właśnie w tej potrawie.

Ziemniaki po francusku to nic innego, jak smażone kawałki ziemniaków obtoczone w lekkim i aromatycznym cieście. Wykonanie tej potrawy jest bardzo prosty. Przepis na ziemniaki po francusku prezentujemy poniżej.

Przepis

Reklama

Składniki:

Reklama

1 kg dużych ziemniaków

2 ząbki czosnku

szklanka mleka

1/2 szklanki kremówki

gałka muszkatołowa

pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, umyć, pokroić na cienkie plasterki jednakowej grubości i ułożyć warstwami lub dachówkowato w wysmarowanym masłem żaroodpornym naczyniu do zapiekania. Polać śmietaną wymieszaną z mlekiem, roztartym czosnkiem, gałką muszkatołową, pieprzem i solą. Wstawić do gorącego piekarnika (nagrzanego do 180°C) i piec 50-60 min (czas pieczenia zależy od grubości zapiekanki). Ładnie zrumienione postawić na stół. Serwować jako dodatek do mięs. Takie ziemniaki można przygotować wcześniej, wystudzone pokroić na porcje i przechować w lodówce lub zamrażalniku, a przed podaniem odgrzać w piekarniku.