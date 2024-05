Carbonara to potrawa kuchni włoskiej, która składa się z makaronu, jajek, boczku, najlepiej pancetty lub guanciale oraz sera pecorino romano lub parmezanu i sporej ilości czarnego pieprzu.

Mistrzowie kuchni zwracają uwagę, że niepoprawnym jest mówienie o "sosie carbonara", ponieważ makaron i pozostałe składniki stanowią tu nierozerwalną całość. W niektórych przepisach zamiast całych jajek używa się tylko żółtek. Najczęściej do carbonary dodaje się makaronu spaghetti lub bucatini. Rzadziej rurek, czyli penne, czy rigatoni.

Kwestią sporną jest dodatek śmietany. Ci, który są wyznawcami tradycji uważają, że to błąd. Wśród dodatków, jakie można znaleźć w carbonarze są m.in cebula, czosnek lub białe wino. Wiosną można dodać sezonowe warzywa takie jak chociażby szparagi. Ten makaron carbonara ze szparagami z przepisów Kwestii Smaku to hit. Poniżej prezentujemy recepturę.

Przepis

Składniki:

150 g makaronu spaghetti

ok. 10 szparagów

80 g surowego, wędzonego boczku

2 ząbki czosnku

2 jajka

1 łyżka posiekanej natki pietruszki

30 g sera (parmezanu lub grana padano lub pecorino)

sól i pieprz

Sposób przygotowania:

Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. W międzyczasie umyć szparagi, odłamać twarde końce (same złamią się we właściwym miejscu), łodygi zetrzeć na tarce o dużych oczek pozostawiając same główki.

Do garnka lub na dużą patelnię włożyć drobno posiekany boczek i smażyć na małym ogniu przez ok. 2 - 4 minuty, co chwilę mieszając, aż się podtopi i lekko zrumieni. Dodać starty czosnek oraz szparagi (starte łodygi oraz główki) i smażyć na małym ogniu przez ok. 2 minuty co chwilę mieszając. Na koniec doprawić solą oraz pieprzem.

Jajka wbić do miski, dodać posiekaną natkę oraz 3/4 drobno startego sera, roztrzepać widelcem.

Trzymając garnek lub patelnię na małym ogniu włożyć makaron (najlepiej przełożyć go bezpośrednio z garnka z wodą za pomocą specjalnej łyżki do makaronu), wymieszać.

Odstawić z ognia, dodać roztrzepane jajka cały czas mieszając. Z jajek ma powstać delikatny, kremowy i oblepiający makaron sos. Wyłożyć do głębokich talerzy i posypać odłożonym serem.