Szparagi to wiosenny przysmak. Możemy cieszyć się nimi przez krótki czas w roku. Doskonale sprawdzają się jako samodzielne danie, w sałatkach czy przystawkach.

Wartości szparagów

Szparagi są niskokaloryczne, 100 g zawiera tylko 18 kcal. Osoby dbające o linię peowinny więc włączyć je do swojego menu. Szparagi są lekkostrawne i pożywne, zawierają też dużo błonnika. Jedząc szparagi poprawiamy pracę układu pokarmowego i oczyszczamy go. Zawarte w szparagach białko - glutation wspomaga pracę wątroby w usuwaniu toksyn.

Reklama

Szparagi to przede wszystkim bardzo bogate źródło witaminy K i kwasu foliowego. Ponadto zawierają witaminy z grupy B, witaminę C, E oraz A. Są również bardzo zasobne w składniki mineralne: miedź, selen, fosfor, mangan, cynk, żelazo, potas, magnez i wapń.

Najłatwiej przyrządzić szparagi zielone. Są one też tańsze od tych białych. Oto przepis na doskonałe szparagi z jajkami w koszulkach od Ewy Wachowicz. Jest prosty do wykonania, a efekt daje naprawdę znakomity.

Reklama

Przepis

Składniki:

Plastry szynki - może być np. parmeńska lub taka, którą lubimy najbardziej - tyle ile będziemy mieć szparagów

pęczek zielonych szparagów

sól

pieprz

oliwa

Przygotowanie:

Szparagi opłukać – jeśli są młode, nie trzeba ich obierać. Odłamać zdrewniałe końce, ułożyć w naczyniu do zapiekania, przyprawić solą i pieprzem, skropić oliwą. Wstawić na 15 minut do piekarnika nagrzanego do 180 st. C.

Po upieczeniu wystudzić i pojedynczo zawinąć w plastry szynki.