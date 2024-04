Są już szparagi. To pyszne i zdrowe warzywo, które można kupować zaledwie przez kilka tygodni wiosną. Warto je jeść, bo mają wiele wartości odżywczych. Hanna Lis, znana dziennikarka i pasjonatka kuchni, proponuje ciekawą sałatkę. To połączenie smaków może zaskoczyć, ale warto spróbować. Wejdzie na stałe do waszego menu.