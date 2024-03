Podobnie, jak w innych przepisach na wielkanocną babkę, tak i w tym przygotowuje się ją z tradycyjnych składników. Na naszej liście zakupowej muszą, więc znaleźć się: mąka pszenna, cukier, jajka i proszek do pieczenia oraz… majonez.

W przepisie Ewy Wachowicz to właśnie ten ostatni składnik jest sporym zaskoczeniem. Okazuje się, że nie zmieni on smaku ciasta, ale poprawi jego konsystencję.

Żeby zrobić majonezową babkę wielkanocną potrzebujemy wyżej wymienionych składników oraz miksera, który tak naprawdę wykona za nas całą pracę. Majonezową babkę wielkanocną dobrze jest upiec w formie z kominem, by miała tradycyjny kształt.

Jak zrobić majonezową babkę wielkanocną?

Aby zrobić majonezową babkę wielkanocną wystarczy wykonać kilka prostych czynności. Przygotowane odpowiednio ciasto dobrze jest włożyć do nagrzanego piekarnika. Temperatura podczas nagrzewania powinna być wyższa o ok. 20 stopnie od tej, w której będziemy piec.

Warto pamiętać, że otwarcie drzwiczek gwałtownie obniży temperaturę i dlatego też dopiero po zamknięciu ich warto powrócić do regularnych ustawień. Majonezową babkę wielkanocną dobrze jest piec na termoobiegu, ale wówczas temperatura powinna być niższa o 20 stopni Celsjusza, niż ta, która znajduje się w przepisie.

Ten przepis sprawdzi się nie tylko na Wielkanoc, ale też podczas innych okazji do świętowania.

Majonezowa babka wielkanocna według Ewy Wachowicz

Składniki:

4 jaja

250 g mąki

250 g cukru

1 łyżeczka proszku do pieczenia

4 łyżki majonezu

Sposób przygotowania:

Żółtka jaj należy oddzielić od białek. Białka ubijamy na sztywną pianę, dokładając najpierw do nich cukier, a następnie żółtka. Nadal ubijając dodajemy majonez, a w tym czasie mąkę przesiewamy i łączymy z proszkiem do pieczenia i całość miksujemy. Przekładamy masę do formy i pieczemy przez ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni C (góra/dół).