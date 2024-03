Biała kiełbasa to nieodłączny składnik wielkanocnego menu. Wiele osób nie wyobraża sobie bez niej Wielkanocy. Czy wrzucać ją do żurku? Czy może przygotować z niej pyszne, samodzielne zdanie? Ewa Wachowicz ma świetny przepis na to, jak uczynić z białej kiełbasy królową wielkanocnego stołu.

Przepis

Składniki: 8 kawałków białej kiełbasy, najlepiej surowej; 4 cebule; 4 jabłka; sok z cytryny; kilka ziaren jałowca; 2 łyżki masła klarowanego do smażenia; kilka gałązek świeżego tymianku; 150 ml cydru

Przygotowanie: Kiełbasę wrzucić do wrzątku; jeśli mamy kiełbasę parzoną, nie musimy tego robić.

Jabłka umyć, pokroić na ósemki, wyciąć gniazda nasienne, przełożyć do miski, skropić sokiem z cytryny, wymieszać i odstawić.

Cebule posiekać w piórka i zeszklić na maśle. Na cebuli ułożyć sparzoną kiełbasę. Przyprawić jałowcem i gałązkami tymianku. Piec przez 10 minut w 200 st. C.

Po tym czasie podlać cydrem i dołożyć jabłka. Zapiekać przez 15-20 minut.