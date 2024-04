Pischinger to torcik z wafli przekładanych masą czekoladowo-orzechową. Można oblać go polewą czekoladową. Wymyślił go w drugiej połowie XIX wieku wiedeński cukiernik Oskar Pischinger - stąd nazwa tego pysznego deseru.

Pischinger był bardzo rozpowszechniony w epoce PRL. Konkurował o palmę pierwszeństwa z blokiem czekoladowy. Ten deser można przygotować prawie "z niczego". Wystarczą wafle, kakao, jajka, masło i prawie już.

Pischinger fantastycznie smakuje z kawą lub czarną, dobrze zaparzoną herbatą. Jak go przygotować?

Przepis na torcik pischinger

Składniki:

1 szklanka cukru

1/2 szklanki mleka

200 g masła

1 łyżka kakao

3 żółtka

pół tabliczki gorzkiej czekolady

240 g mleka w proszku

1 opakowanie andrutów

Przygotowanie:

Do rondelka wsypujemy cukier, wkładamy czekoladę i wlewamy mleko, całość podgrzewamy i mieszamy, aż cukier i czekolada się rozpuszczą. Nie dopuszczamy do tego, by masa się zagotowała. Dodajemy masło i mieszamy aż się rozpuści. Gdy masa ostygnie, dodajemy do niej po jednym żółtku i ubijamy energicznie trzepaczką. Gdy masa będzie zimna, dodajemy mleko w proszku - masa powinna być dość gęsta, by swobodnie można było ją rozsmarować na waflach. Nie może być jednak zbyt płynna, bo wafle się rozmoczą. Zimną masą smarujemy wafle - tak jak warstwy w torcie. Przykrywamy całość talerzem i dociskamy czymś ciężkim. Pischinger odstawiamy w chłodne miejsce na kilka godzin, by stężał.