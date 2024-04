Chyba mało kto nie lubi makaronu. To świetny produkt do zrobienia szybkiego obiadu. Wystarczy tylko dobry przepis. Ten jest nie tylko szybki, ale też banalnie prosty do zrobienia.

Wystarczy wziąć dużą patelnię, makaron w formie spaghetti i ulubione warzywa. Najlepiej dodać do niego szpinak, kukurydzę i marchewkę, ale mogą to być także pomidory, czosnek, czy papryka. Wszystkie składniki wystarczy ułożyć na patelni i polać oliwą. Nie uwierzysz może, ale reszta naprawdę zrobi się sama. Przepis ten można znaleźć na kanale YouTube - "Przepisy w 59 sekund". Poniżej przedstawiamy przepis na surowy makaron z patelni.

Przepis

Reklama

Składniki:

Reklama

150 g spaghetti

100 g kukurydzy

150 g posiekanych pomidorów

1 szklanka szpinaku

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 marchewka

szczypiorek

oliwa z oliwek

sól, pieprz, parmezan

Sposób przygotowania:

Makaron połóż na patelni, polej oliwą i dorzuć pokrojoną w kostkę marchewkę. Następnie dodaj posiekany szpinak, pomidory, cebulę z czosnkiem, szczypiorek lub inne warzywa, które lubisz m.in. kukurydzę. Wlej na patelnię wodę, tak by przykryła makaron. Gotuj wszystko przez 12 minut na w miarę intensywnym ogniu. Pod koniec wymieszaj wszystkie składniki i dodaj parmezan. Podawaj od razu. Świetnie smakuje również odgrzany.