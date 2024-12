Przepisy siostry Anastazji cieszą się ogromną popularnością. Nic w tym dziwnego. Większość potraw czy ciast, które proponuje ta mistrzyni kulinarna oparta jest na sprawdzonych recepturach i prostych składnikach.

Pierniczki to nie wszystko. Siostra Anastazja poleca ciastka orzeszki

Tym razem to przepis na pyszne ciasteczka orzeszki. Aby je wykonać potrzebna jest specjalna forma z dziurkami w kształcie skorupek lub patelnia do wykonywania orzeszków. Bez problemu znajdziemy ją w większości sklepów z artykułami gospodarstwa domowego.

W środku tych przepysznych kruchych ciastek znajduje się słodkie nadzienie z mleka kondensowanego i mielonych orzechów. Można też wymieszać toffi z dżemem morelowym bez dodatku cukru lub rozpuszczoną, gorzką czekoladą.

Jak zrobić orzeszki według siostry Anastazji? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

Ciasto na orzeszki:

2 jajka80 g cukru drobnego200 g masła400 g mąki pszennej½ łyżeczki sodyszczypta soli

Nadzienie do orzeszków:

1 puszka zagęszczonego mleka skondensowanegook 60 g mielonych orzechów włoskich lub laskowych

Sposób przygotowania:

Przed przystąpieniem do pracy wyjmij masło z lodówki, aby było miękkie. Mąkę przesiej z sodą do miski i odstaw. Utrzyj masło z cukrem na puszysty, gładki krem, dodaj sól oraz jajka. Następnie powoli dodawaj mąkę i zagnieć ciasto rękami. Następnie zawiń je folią spożywczą i włóż do lodówki na godzinę.

W międzyczasie przygotuj foremki-skorupki do pieczenia orzeszków i dokładnie natrzyj je masłem lub olejem. Jeśli używasz maszyny elektrycznej, otwory na orzeszki posmaruj olejem za pomocą pędzelka. Wyjmij ciasto z lodówki, oderwij porcję, rozwałkuj na grubość ok. 5 mm i wykrawaj foremkami kółka. Starannie wgnieć palcami ciasto w foremkę i wykładaj na dużej blasze do pieczenia. Jeśli używasz maszyny do orzeszków, postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu urządzenia. Napełnioną orzeszkami blaszkę wstaw do pieca nagrzanego do 180° C na kilkanaście minut i piecz na złoty kolor. Ostrożnie wyjmij blachę, po czym wyłóż ciasta z foremek (uważaj, aby się nie poparzyć).

Puszkę z mlekiem zagęszczonym ustaw w garnku z wrzątkiem, aby przyjęło konsystencję toffi i było łatwiejsze do smarowania. Otwórz puszkę i połącz masę z mielonymi orzechami. Napełniaj po jednym ciasteczku nadzieniem i sklejaj długim orzeszkiem. Ciastka możesz posypać cukrem pudrem lub zostawić w podstawowej postaci.