Gofry ziemniaczane z całych ziemniaków z przepisu Jakuba Kuronia to bardzo prosty przepis. Nie trzeba długo stać w kuchni i używać dużej ilości składników. Tak naprawdę, jak zaznacza kucharz, wystarczy ugotować ziemniaki, odparować je, wrzucić do gofrownicy i gotowe.

Gofry z całych ziemniaków z twarożkiem i warzywami. Danie na obiad i na kolację

Chrupiące, złociste i pełne smaku – a w połączeniu z kremowym twarożkiem i świeżymi warzywami tworzą idealne danie - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń. Jego zdaniem gofry z całych ziemniaków z twarogiem i warzywami to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych placków ziemniaczanych, ale bez smażenia i zbędnych dodatków.

W tym przepisie wykorzystuje się całe ugotowane ziemniaki. To one trafiają prosto do gofrownicy. Nie trzeba ich rozgniatać, dodawać mąkę czy jajka. Dzięki temu są niezwykle chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. To danie świetnie sprawdzi się zarówno na obiad, jak i na kolację. Jak je zrobić? Oto przepis na gofry z całych ziemniaków z twarożkiem i warzywami.

Gofry z całych ziemniaków z twarożkiem i warzywami - składniki

6 średnich ziemniaków (najlepiej mączystych, np. odmiany typu B lub C)

200 g twarogu (półtłustego lub chudego)

2 łyżki śmietany lub jogurtu naturalnego

1 łyżeczka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

2 rzodkiewki

½ ogórka

1 cebulka dymka

szczypiorek do posypania

Gofry z całych ziemniaków z twarożkiem i warzywami - przygotowanie