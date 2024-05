Nasiona chia: czym są?

Chia, której właściwa nazwa to szałwia hiszpańska, jest gatunkiem rośliny z rodziny jasnotowatych. Pochodzi z centralnej i południowej części Meksyku oraz z Gwatemali. Najcenniejszą jej częścią są nasiona. Roślina ta uprawiana była już w czasach prekolumbijskich przez Azteków. Wówczas wykorzystywana była w celach leczniczych i kosmetycznych, a także podczas obrzędów religijnych. Aktualnie uprawiana jest przede wszystkim w Australii, Meksyku, Gwatemali, Paragwaju, Argentynie, Boliwii i Ekwadorze.

Chia jest rośliną jednoroczną i może osiągnąć nawet metr wysokości. Jej nasiona mają długość ok. 2 mm i mogą mieć kolor czarny, ciemnoszary lub biały.

Woda z nasionami chia. Napój zyskujący popularność

Nasiona chia w ostatnich latach cieszą się coraz większą popularnością. Można bez problemu kupić je w wielu sklepach ze zdrową żywnością, a coraz częściej także w supermarketach. Chętnie sięgają po nie osoby, które cenią sobie zdrowy tryb życia i zwracają szczególną uwagę na właściwą dietę.

Nasiona chia ze względu na swój neutralny smak znajdują wiele zastosowań istanowią idealny składnik wielu dań. Można dodawać je do jogurtów, płatków, koktajli, deserów, ciast i sałatek. Przy ich użyciu można też przygotować prosty i jednocześnie wartościowy napój. Woda z nasionami chia, bo o niej mowa, cieszy się ostatnio coraz większym zainteresowaniem. Właściwości tego prostego w przygotowaniu napoju doceniło już wiele osób.

Woda z nasionami chia: dlaczego warto ją pić?

Nasiona chia mają wyjątkowo cenny skład, w którym znaleźć można przede wszystkim kwasy omega-3, błonnik, białko, witaminy z grupy B oraz minerały (m.in. potas, wapń, cynk, fosfor). Dzięki temu woda z nasionami chia wykazuje wiele korzystnych właściwości.

Doceniana jest przez wiele osób ze względu na to, że wspomaga odchudzanie. Wszystko za sprawą dużej zawartości błonnika. Wypicie tego napoju rano zapewnia na długo uczucie sytości i powoduje zmniejszenie apetytu. Oczywiście sam napój nie przyczyni się do zrzucenia zbędnych kilogramów. Konieczny jest zdrowy tryb życia, a więc przede wszystkim zbilansowana dieta, odpowiednia dawka ruchu i wystarczająca ilość snu.

Picie wody z nasionami chia polecane jest jednak nie tylko osobom marzącym o szczupłej sylwetce. Napój ten – za sprawą kwasu chlorogenowego zawartego w nasionach chia – obniża ciśnienie. Poza tym pomaga obniżyć poziom cukru i cholesterolu we krwi. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i zmniejsza tym samym ryzyko zawału i rozwoju miażdżycy. Pozytywnie wpływa też na stawy dzięki temu, że zwiększa wchłanianie wapnia do tkanki kostnej.

Woda z nasionami chia pomaga także zadbać o kondycję skóry. Za sprawą kwasów omega-3 łagodzi podrażnienia i odpowiednio ją nawilża. Z kolei dzięki zawartości kwasu chlorogenowego napój ten opóźnia procesy starzenia się komórek organizmu. Wysokie stężenie antyoksydantów pozwala skutecznie zwalczać szkodliwe wolne rodniki.

Woda z nasionami chia na odchudzanie. Przepis

Składniki:

250 ml chłodnej wody,

1 łyżka nasion chia (ok. 8-10 g),

ewentualnie dodatki w postaci soku z cytryny lub limonki

Przygotowanie:

do szklanki lub kubka z wodą wsypywać powoli nasiona chia,

cały czas mieszać, aby nasiona się nie skleiły,

po dokładnym wymieszaniu odstawić przynajmniej na godzinę,

przed piciem można do napoju dodać sok z cytryny lub limonki.

Woda pod wpływem nasion chia delikatnie się zagęści. Napój najlepiej pić najwcześniej godzinę po jego przygotowaniu. Można też odstawić go na całą noc do lodówki i wypić dopiero następnego dnia.

Nasiona chia są zdrowe, jednak nie należy spożywać zbyt dużych ich ilości. Może to prowadzić do zaparć. Warto wprowadzać je do diety stopniowo i ostatecznie nie przekraczać dawki 50 g w ciągu dnia, co odpowiada 5 łyżkom. Ważne też, aby nasiona chia przed spożyciem namoczyć.