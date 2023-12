Między świętami a Sylwestrem doceniamy proste przepisy. Tradycyjne potrawy, które przygotowujemy na Boże Narodzenie są pyszne, ale niezwykle pracochłonne. Na Sylwestra nie ma takich wymagań, możemy przygotować to, na co mamy ochotę. W przypadku deserów warto postawić na takie, które nie zajmą nam dużo czasu.

Reklama

Zawsze się udaje

Ciasto marchewkowe to już klasyk. Właśnie od niego zaczęła się moda na wypieki z warzywami. Potem pojawiły się też desery z dodatkiem cukinii, buraków, fasoli czy szpinaku. Ciasto marchewkowe jest chyba jednak najbardziej uniwersalne, bo smakuje wszystkim. Może mieć piernikowy posmak, ilość bakalii dokładnie taką, jaką lubimy albo posypkę z wiórków kokosowych.

Reklama

Ten wypiek daje sporo możliwości. Masz więcej czasu? Dorób do niego krem i przerób je na tort marchewkowy. To ciasto według przepisu siostry Anastazji jest genialnie proste, wystarczy połączyć składniki. Udaje się zawsze. Przepis warto potraktować jako inspirację, a dodatki dobrać po swojemu.

Ciasto marchewkowe siostry Anastazji

300 g mąki pszennej

140 g cukru

Reklama

2 łyżeczki proszku do pieczenia

5 jajek

4 marchewki

200 ml oleju roślinnego

płaska łyżeczka cynamonu

opakowanie cukru wanilinowego

dodatkowo można dodać: rodzynki, drobno pokrojone suszone owoce i orzechy, wiórki kokosowe

Marchewki zetrzyj na tarce, mąkę pszenną przesiej z proszkiem do pieczenia i cynamonem. Przesianą mąkę wymieszaj z cukrem i cukrem wanilinowym. W drugiej misce wymieszaj olej z jajkami, następnie dodaj suche składniki, startą marchewkę i mieszaj delikatnie łyżką drewnianą lub silikonową. Blachę wyłóż papierem do pieczenia, boki wysmaruj masłem lub margaryną. Ciasto wlej na blachę i wstaw do nagrzanego do 160 stopni C piekarnika, piecz 20 minut, następnie zwiększ temperaturę do 180 stopni C i dopiecz kolejne 20 minut.

Krem do ciasta marchewkowego

125 g serka śniadaniowego naturalnego

250 g serka mascarpone

pół szklanki cukru pudru

sok z połowy cytryny

Wszystkie składniki kremu zmiksuj, by miał gładką konsystencję. Przełóż nim ciasto marchewkowe.