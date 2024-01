Tarta tatin to klasyczny francuski deser, który, jak często w kuchni bywa, powstał przez przypadek. Od innych tart różni ją to, że jest pieczona z owocami na spodzie, a ciasto jest na wierzchu. Gdy jest gotowa, wystarczy ją odwrócić. Okazuje, że można przygotować ją bardzo szybko. Ten patent na pewno przyda się w karnawale. Wykorzystaj go przed weekendowym spotkaniem ze znajomymi.

Reklama

Będzie potrzebna patelnia

Jakub Steuermark, znany kucharz pokazał swój sposób na tartę tatin w "Pytaniu na śniadanie" i udowodnił, że można przygotować ją w ekspresowym tempie. Klasycznie do tego deseru używa się jabłek, ale Jakub Steuermark postawił na mrożone morele. To dobry pomysł, by do tarty wykorzystać zapasy, które przygotowane były latem. Do tarty też idealnie nadają się śliwki. Druga zamiana zamiast wyrabiać ciasto kruche, sięgnij po gotowe ciasto francuskie. Trzecia innowacja to prostota wykonania. Kiedy owoce podsmażane są na patelni, z ciasta wystarczy wyciąć koło wielkości patelni, a potem nałożyć je szczelnie na owoce. I tarta prawie gotowa. Wystarczy patelnię wstawić do piekarnika i upiec tartę. - Gdy planujesz tak przygotować tartę, wybierz odpowiednią patelnię. Na pewno nie nadają się te z plastikową rączką - dodaje Jakub Steuermark.

Reklama

Przepis na tartę tatin Jakuba Steuermarka

Reklama

Składniki:

koło wycięte z ciasta francuskiego (wielkości patelni)

400 g mrożonych moreli lub z syropu

100 g masła

100 g cukru

100 ml śmietanki 36 %

jajko

Sposób przygotowania:

Na patelni skarmelizuj cukier. Następnie dodaj masło i poukładaj skórką do dołu połówki owoców. Na podsmażone owoce nałóż płat ciasta, który wcześniej "podziurkuj" widelcem. Całość chwilę podsmaż, poprzyklejaj ciasto na bokach. Posmaruj je rozkłóconym jajkiem. Całość wstaw do nagrzanego piekarnika do 180 stopni C i piecz ok. 20 minut. Tartę podawaj z ubitą śmietaną.