Co wyróżnia smakołyki na karnawał? Są najczęściej smażone na tłuszczu, tak jak pączki, faworki i właśnie churros. Te ostatnie często nazywane są "hiszpańskimi pączkami" właśnie ze względu na sposób przygotowywanie, choć powstają z zupełnie innego ciasta.

Churros robi się z ciasta parzonego. Kojarzysz je z ptysiami? To dobry trop. Jednak do tego deseru ciasto się piecze, a do churros smaży. Dlatego pręciki są chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku. Podaje się je z czekoladą i cukrem pudrem, często z dodatkiem cynamonu. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Idealne po imprezie

Churros jeszcze z jednego powodu można porównać do naszych pączków. Chodzi o ich popularność i wielką miłość, jaką darzą je Hiszpanie. Podobnie, jak Polacy pączki. Na Półwyspie Iberyjskim działają nawet kawiarnie, które specjalizują się tylko w churros. Jedna z nich otworzyła się w Madrycie już w 1894 roku! W Chocolatería de San Ginés prawie zawsze jest kolejka. Hiszpanie twierdzą, że churros można jeść nawet na śniadanie, a już zwłaszcza po długiej, nocnej imprezie. Dlatego takie lokale otwarte są już od wczesnego poranka.

Zawiła historia

A skąd wzięły się churros? Tu historia jest niejasna, a teorie dwie. Według pierwszej, churrosy na Półwysep Iberyjski przywędrowały aż z Chin, dzięki Portugalczykom. Dowodzić tego mają chińskie wypieki o nazwie youtiao, które przygotowuje się w podobny sposób. Druga teoria odwołuje się do hiszpańskich pasterzy. W wysokich górach, gdzie spędzali większość czasu, łatwiej było przygotować smażone ciasto niż upiec chleb. Stąd też nazwa "churros" od owiec rasy Churra, których rogi mają przypominać kształtem właśnie ten smakołyk.

Co wyróżnia ciasto parzone?

Ciasto parzone jest niezwykle lekkie. Powstaje przez zaparzenie mąki pszennej, mieszaniną wody z tłuszczem, a następnie łączy się je z jajkami. Nadaje się idealnie do drobnych wypieków, jak ptysie czy eklery, a najbardziej znany większy wypiek z ciasta parzonego to słynna karpatka. Nie dodaje się do niego proszku do pieczenia, czynnikiem spulchniającym jest w tym przypadku para wodna, która wiąże się z mąką podczas procesu zaparzania.

Przepis na hiszpańskie churros

Składniki:

240 g mąki

240 ml wody

50 g masła

2 łyżki cukru

3 jajka

pół łyżeczki ekstraktu z wanilii

szczypta soli

olej do smażenia (litr co najmniej)

Sos czekoladowy: 100 g czekolady, 100 ml śmietany 36 proc., 100 ml mleka

Sposób przygotowania:

Do ronda wlej wodę (240 ml), dodaj masło, cukier oraz sól i zagotuj. Zmniejsz ogień i mieszając, dodawaj drewnianą łyżka mąkę z ekstraktem z wanilii. Ciasto musi się zaparzyć, mieszaj je ok. 2 minuty, odstaw do przestygnięcia. Dodaj jajka, wymieszaj mikserem. Ciasto przełóż do rękawa cukierniczego z końcówką o kształcie gwiazdki. Na rozgrzany olej (rzepakowy lub słonecznikowy) wyciskaj paski ciasta. Smaż churros po ok. 2 minuty z każdej strony. Podgrzej, mieszając, składniki na sos czekoladowy. Podawaj go z churros.