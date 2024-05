Rabarbar pochodzi z Azji Środkowej oraz południowej Syberii. Europa poznała jego właściwości w XVI wieku dzięki Marco Polo, natomiast do Polski warzywo zawitało dwa stulecia później. Na świecie znanych jest ponad 100 odmian tej byliny.

Okazuje się, że to bogate źródło potasu, magnezu, żelaza, a nawet niewielkiej ilość jodu. Z witamin znajdziemy w rabarbarze prowitaminę A (szczególnie w czerwonej części), witaminę C, E oraz kwas foliowy. Z racji tego, że jest kwaśny dobrze jest łączyć go ze słodkimi dodatkami jak truskawki, gruszki, czy czereśnie. W swoim przepisie Ewa Wachowicz łączy go z dżemem truskawkowym lub porzeczkowym.

Poniżej prezentujemy przepis na ciasto drożdżowe z rabarbarem z jej receptury.

Przepis

Składniki:

550 g mąki orkiszowej jasnej

30 g drożdży

1 szklanka mleka

100 g masła

4 łyżki cukru

2 jajka

1 łyżka cukru waniliowego

Kruszonka:

½ szklanki mąki orkiszowej jasnej

3 łyżki ksylitolu

50 g masła

Nadzienie:

4 łodygi rabarbaru

5 łyżek dżemu truskawkowego lub porzeczkowego

Sposób przygotowania:

Mleko przelać do garnka, dodać masło i posłodzić. Podgrzać.

Mąkę przesiać do miski, zrobić dołeczek, wkruszyć drożdże. Wlać 3-4 łyżki ciepłego mleka. Wymieszać w dołeczku, przykryć i zostawić w spokoju (na ok. 20 minut).

Do drugiej miski wsypać mąkę na kruszonkę, dodać ksylitol i masło. Wymieszać tak, by powstała kruszonka. Przykryć i wstawić do lodówki.

Rabarbar obrać, pokroić na kawałki i wymieszać z dżemem.

Do mąki z zaczynem wybić jajka. Uperfumować cukrem waniliowym. Wlać resztę mleka z masłem i cukrem. Wymieszać, następnie wyrobić ciasto dłońmi. Przykryć i odstawić do wyrośnięcia na mniej więcej godzinę.

Blachę prostokątną wyłożyć papierem do pieczenia i przełożyć wyrośnięte ciasto. Rozciągnąć na kształt formy. Oprószyć mąką. Ponownie zostawić do wyrośnięcia na ok. 20 minut. Na wierzchu ułożyć rabarbar, posypać kruszonką.

Piec przez ok. 45 minut w 170 st. C.